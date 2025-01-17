На заседании Совбеза дипломат отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы ЕС переходил на американский СПГ. Поэтому они препятствуют объективному международному расследованию взрывов на «Северных потоках».
«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру “Турецкого потока” совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — заявил постпред РФ.
Напомним, 13 января киевский режим пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток». Однако ВСУ не добились успеха — все беспилотники уничтожили в воздухе.