Дуда: Зеленский мог бы быть сдержанным в словах о Навроцком

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о кандидате в президенты Польши от правой партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароле Навроцком. Об этом он сказал в интервью телеканалу W Polsce.
Дуда отметил, что Зеленскому следовало бы проявить больше сдержанности в своих комментариях по поводу польской политической ситуации. Он выразил недоумение по поводу мотивации политика и подчеркнул, что в таких вопросах важно быть осторожным.
Дуда, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что подобные заявления могут вызвать ненужные напряжения между двумя странами.
Ранее польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента страны. Оппозиция высказала недовольство Зеленским, обвиняя его в поддержке Рафала Тшасковского из правящей «Гражданской платформы».