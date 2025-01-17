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Дуда: Зеленский мог бы быть сдержанным в словах о Навроцком

Дуда отметил, что Зеленскому следовало бы проявить больше сдержанности в своих заявлениях.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о кандидате в президенты Польши от правой партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароле Навроцком. Об этом он сказал в интервью телеканалу W Polsce.

Дуда отметил, что Зеленскому следовало бы проявить больше сдержанности в своих комментариях по поводу польской политической ситуации. Он выразил недоумение по поводу мотивации политика и подчеркнул, что в таких вопросах важно быть осторожным.

15 января Зеленский сделал резкое заявление, посоветовав Навроцкому «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Это высказывание последовало после того, как Навроцкий выразил сомнения относительно перспектив Украины в НАТО и ЕС.

Дуда, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что подобные заявления могут вызвать ненужные напряжения между двумя странами.

Ранее польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента страны. Оппозиция высказала недовольство Зеленским, обвиняя его в поддержке Рафала Тшасковского из правящей «Гражданской платформы».