Захарова ответила на вопрос о диалоге с США строками из песни Игоря Николаева

На брифинге Захарова уточнила, что вопрос журналиста о наличии у России документа, адресованного США, напомнил ей песню известного исполнителя. Она отметила, что документ, вероятно, мог бы выглядеть именно так, если следовать логике этой композиции.
«Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов, мне напомнил одну известную песню, по-моему Игоря Николаева: Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Видимо, так должен быть составлен этот документ», — сказала Захарова.
Ранее в Вашингтоне заверили, что враждебные отношения с Россией не перерастут в войну. Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США намерены приложить все усилия для предотвращения вооружённого противостояния двух держав. Также на Западе оценили возможность Украины вернуться к границам до начала СВО. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио уверен, что у ВСУ не хватит мощи, чтобы сдвинуть российские войска на прежние позиции.