Захарова ответила на вопрос о диалоге с США строками из песни Игоря Николаева

Ранее в Вашингтоне заверили, что враждебные отношения с Россией не перерастут в войну. Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США намерены приложить все усилия для предотвращения вооружённого противостояния двух держав. Также на Западе оценили возможность Украины вернуться к границам до начала СВО. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио уверен, что у ВСУ не хватит мощи, чтобы сдвинуть российские войска на прежние позиции.