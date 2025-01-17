Эстония разрешит военным силой реагировать на угрозы в море

Эстония предоставит своим военно-морским силам право применять силу при возникновении угроз в территориальных водах и особой экономической зоне страны.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
Как уточнил глава оборонного ведомства, военно-морскому флоту разрешается использовать силу в случае необходимости для защиты национальной безопасности на всей морской акватории Эстонии, включая экономическую зону.
Ранее в министерстве внутренних дел Эстонии заявили об отсутствии каких-либо причин для закрытия пограничных пунктов на границе с Россией.