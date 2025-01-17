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Эстония разрешит военным силой реагировать на угрозы в море

Это распространяется, в том числе, и на экономическую зону.

Источник: Аргументы и факты

Эстония предоставит своим военно-морским силам право применять силу при возникновении угроз в территориальных водах и особой экономической зоне страны.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Как уточнил глава оборонного ведомства, военно-морскому флоту разрешается использовать силу в случае необходимости для защиты национальной безопасности на всей морской акватории Эстонии, включая экономическую зону.

Ранее в министерстве внутренних дел Эстонии заявили об отсутствии каких-либо причин для закрытия пограничных пунктов на границе с Россией.