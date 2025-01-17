Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет с космодрома Аннёйа

В сообщении также указано, что космическая инфраструктура в северных регионах имеет стратегическую значимость как для Норвегии, так и для её союзников по НАТО. Со стороны США проявляется высокий интерес к использованию возможностей космодрома Аннёйа и развитию сотрудничества в космической отрасли.