Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет с космодрома Аннёйа

Норвегия и США заключили соглашение, упрощающее запуск американских ракет-носителей и спутников с космодрома Аннёйа, расположенного в Норвегии.
Об этом сообщило правительство королевства.
В официальном пресс-релизе отмечается, что подписанный документ, касающийся технологических гарантий (TSA), создаёт условия для тесного сотрудничества в космической сфере. Министр промышленности Норвегии Сесилия Мирсет подчеркнула, что это соглашение является важным шагом на пути к превращению Аннёйи в одно из самых привлекательных мест для спутниковых запусков на мировом уровне.
В сообщении также указано, что космическая инфраструктура в северных регионах имеет стратегическую значимость как для Норвегии, так и для её союзников по НАТО. Со стороны США проявляется высокий интерес к использованию возможностей космодрома Аннёйа и развитию сотрудничества в космической отрасли.
Ранее стало известно, что американские космодромы сталкиваются с растущей нагрузкой, что создаёт риск задержек в графике ракетных запусков.