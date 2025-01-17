Столетний договор с Британией допускает размещение военных баз на Украине

Великобритания обдумывает возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на территории Украины. Этот пункт есть в декларации о столетнем сотрудничестве между Лондоном и Киевом, которую обнародовала канцелярия после визита премьер-министра Кира Стармера в столицу Незалежной.