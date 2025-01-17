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Байден запутался в описании телефонного разговора с Путиным

Президент США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным и начал произносить набор бессвязных фраз.

Источник: AP 2024

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы», — цитирует его РИА Новости.

При этом Байден не уточнил, о каком именно разговоре идёт речь и когда он проходил.

Ранее сообщалось, что Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул.

Кроме того, во время своего выступления касательно пожаров в Калифорнии он резко переключился на тему того, что стал прадедушкой, при этом забыв, какого пола родился ребёнок у его внучки Наоми.

Байден Джо
Путин Владимир