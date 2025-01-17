Байден запутался в описании телефонного разговора с Путиным

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы», — цитирует его РИА Новости.