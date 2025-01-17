Байден запутался в описании телефонного разговора с Путиным

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы», — цитирует его РИА Новости.
При этом Байден не уточнил, о каком именно разговоре идёт речь и когда он проходил.
Ранее сообщалось, что Байдену во время прощальной речи потребовалась подушка на стул.
Кроме того, во время своего выступления касательно пожаров в Калифорнии он резко переключился на тему того, что стал прадедушкой, при этом забыв, какого пола родился ребёнок у его внучки Наоми.