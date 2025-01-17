Польские власти и элиты сегодня полностью игнорируют значимость вклада Красной Армии в освобождение Польши, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мягкова, нынешняя государственная политика Варшавы направлена на стирание памяти о героизме советских солдат, которые отдали свои жизни в борьбе с немецкими оккупантами, а это число составляет около 600 тысяч человек.
Красная Армия освободила Варшаву 17 января 1945 года в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции, которая была частью более масштабной Висло-Одерской стратегической операции. В этом важном сражении принимали участие 1-й Белорусский фронт и 1-я армия Войска польского.
Мягков выразил сожаление по поводу того, что польские власти забыли о значении этих исторических событий и о жертвах, понесенных советскими солдатами. Он призвал к восстановлению исторической справедливости и уважению к памяти тех, кто сражался за свободу Польши.
Ранее во время футбольного матча между кипрской «Омонией» и варшавской «Легией» болельщики из Кипра вывесили баннер с надписью «Красная армия освободила Варшаву». Институт национальной памяти Польши (ИПН) выразил свое возмущение произошедшим.