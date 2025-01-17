Россия считает, что атака на компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопровода «Турецкий поток», была совершена при поддержке США и Великобритании.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине, Небензя отметил, что нападение на объект, произошедшее 11 января, выделяется среди других атак, осуществлённых киевским режимом. Он напомнил, что незадолго до этого украинское руководство отказалось продлить контракт на транзит российского газа через свою территорию в Европу.
По его словам, имеются серьёзные основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» была направлена Вашингтоном и Лондоном, заинтересованными в продвижении дорогого сжиженного природного газа из США на европейский рынок.
Небензя также подчеркнул, что именно эти страны препятствуют проведению независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, что, по его мнению, говорит само за себя.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» на Кубани по наводке Соединенных Штатов Америки.