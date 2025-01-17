В конце октября 2024 года в посольстве КНР в Вашингтоне заявили ТАСС, что США следует прекратить совершать хакерские атаки по всему миру и воздержаться от клеветы в адрес других стран под предлогом обеспечения кибербезопасности. «США сами являются источником и крупнейшим исполнителем кибератак», — отметил представитель дипмиссии, комментируя заявление ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США.