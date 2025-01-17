Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия и Украина будут сотрудничать в области дальнобойного вооружения

Стороны также договорились сотрудничать в области обмена практическим опытом, оборудованием, боеприпасами.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания и Украина достигли договорённости о расширении сотрудничества в области разработки и применения ударных средств большой дальности.

Об этом говорится в декларации о столетнем партнёрстве между двумя странами, опубликованной канцелярией британского правительства после визита премьер-министра Кира Стармера в Киев.

Документ подчёркивает намерение сторон углублять взаимодействие в развитии технологий нанесения дальнобойных ударов, интегрированных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также расширении арсеналов комплексного вооружения с целью укрепления сдерживающего потенциала.

Кроме того, стороны договорились о совместной работе в таких сферах, как обмен опытом, поставки оборудования и боеприпасов, организация обучения и поддержка разработки оборонных технологий.

В декларации также заявлено о намерении реализовывать совместные проекты по усилению обороноспособности и содействовать созданию совместных предприятий в оборонной отрасли.

Ранее Владимир Зеленский пообещал «передать привет» России после информации о якобы перехваченном украинскими военными беспилотнике в Киеве над местом его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.