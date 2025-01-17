Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет не решит проблему нехватки солдат для фронта.
По его словам, западные союзники Киева призывают украинское руководство снизить минимальный возраст призыва с 25 до 18 лет, несмотря на мнение экспертов о том, что многие мужчины этой возрастной группы уже покинули страну. Небензя считает, что такая мера не позволит восполнить недостающие ряды на передовой.
Он также подчеркнул, что ситуация на поле боя вызывает беспокойство у западных кураторов киевского режима в Вашингтоне, так как многомиллиардные вложения в военные поставки могут оказаться напрасными.
Дипломат выразил уверенность, что режим в Киеве рано или поздно потерпит крах, сравнив его возможное падение с событиями 2021 года, когда рухнуло проамериканское правительство в Афганистане.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские граждане не желают сражаться за Владимира Зеленского, которого он обвинил в узурпации власти и превращении страны в своеобразный «концлагерь».