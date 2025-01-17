По его словам, западные союзники Киева призывают украинское руководство снизить минимальный возраст призыва с 25 до 18 лет, несмотря на мнение экспертов о том, что многие мужчины этой возрастной группы уже покинули страну. Небензя считает, что такая мера не позволит восполнить недостающие ряды на передовой.