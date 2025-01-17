Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине

Великобритания рассматривает возможность создания военных баз и оборонной инфраструктуры на территории Украины. Это заявление содержится в декларации о столетнем партнерстве между двумя странами, опубликованной канцелярией на Даунинг-стрит по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, сообщает ТАСС.
В документе подчеркивается, что Лондон намерен сотрудничать с Киевом для определения общих военных потребностей и расширения совместных возможностей в области технологий и производства.
Отмеается, что такие объекты могут быть использованы для укрепления оборонительных способностей Украины в условиях значительных военных угроз.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что соглашение о «столетнем» партнерстве между Украиной и Великобританией включает в себя секретную часть. Он отметил, что она призвана укрепить Украине стойкость и возможности для дальнейшего развития.