«Он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — заявилпроизнес Байден.
В Сети уже отметили, что слова Байдена звучат как бессвязная речь, что снова поднимает вопросы о его способности к чёткому и логичному изложению мыслей на высоком уровне.
Ранее в США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношениях с Путиным. Главный промах покидающего пост американского президента заключается в том, что он не договорился с президентом России до начала конфликта на Украине.