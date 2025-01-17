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Байден запутался в словах и не смог объяснить смысл разговора с Путиным

Во время выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне Джо Байден не смог ясно изложить содержание своих телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Президента США попросили прокомментировать разговор с российским лидером, однако Байден не смог точно сформулировать критику.

Источник: Life.ru

«Он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — заявилпроизнес Байден.

В Сети уже отметили, что слова Байдена звучат как бессвязная речь, что снова поднимает вопросы о его способности к чёткому и логичному изложению мыслей на высоком уровне.

Ранее в США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношениях с Путиным. Главный промах покидающего пост американского президента заключается в том, что он не договорился с президентом России до начала конфликта на Украине.