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Путин призывает резервистов

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Источник: ДЕЙТА

Согласно тексту указа, граждане, находящиеся в запасе, будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных формированиях министерства по чрезвычайным ситуациям, а также в органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.

В документе подчёркивается, что сборы являются плановым мероприятием, направленным на совершенствование боевой подготовки резервистов. Подобные мероприятия проводятся ежегодно, и их организация возложена на мобилизационное управление минобороны России. После подписания указа разрабатывается директива, которая направляется в региональные военкоматы. Только затем начинается рассылка повесток резервистам.

Правительству России и региональным органам власти поручено обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с организацией сборов и их проведением. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.

Путин Владимир