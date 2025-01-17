Путин призывает резервистов

Согласно тексту указа, граждане, находящиеся в запасе, будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных формированиях министерства по чрезвычайным ситуациям, а также в органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.
В документе подчёркивается, что сборы являются плановым мероприятием, направленным на совершенствование боевой подготовки резервистов. Подобные мероприятия проводятся ежегодно, и их организация возложена на мобилизационное управление минобороны России. После подписания указа разрабатывается директива, которая направляется в региональные военкоматы. Только затем начинается рассылка повесток резервистам.
Правительству России и региональным органам власти поручено обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с организацией сборов и их проведением. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.