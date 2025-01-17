Президент Южной Кореи снова намерен не явиться на допрос

«Президент сегодня не явится в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих», — говорится в заявлении адвоката, которое есть в распоряжении ТАСС. Начало очередного допроса ожидалось в 10:00 по местному времени (04:00 мск). Накануне Юн Сок Ёль также отказался явиться на дознание из-за плохого самочувствия.
Сок Дон Хён пояснил решение тем, что «в первый день следователям была исчерпывающе изложена его позиция». По мнению стороны президента, «необходимости отвечать на каждый отдельный вопрос» нет. На допросе 15 января после ареста глава государства отказывался давать показания. После допроса его привезли в Сеульский следственный изолятор.
16 января адвокаты безуспешно попытались оспорить законность ареста в суде. До 21:05 по местному времени 17 января (15:05 мск) правоохранительный орган должен принять решение о необходимости нового ордера для продления срока задержания свыше 48 часов.