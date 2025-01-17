Президент Южной Кореи снова намерен не явиться на допрос

Сок Дон Хён пояснил решение тем, что «в первый день следователям была исчерпывающе изложена его позиция». По мнению стороны президента, «необходимости отвечать на каждый отдельный вопрос» нет. На допросе 15 января после ареста глава государства отказывался давать показания. После допроса его привезли в Сеульский следственный изолятор.