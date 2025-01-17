В Хабаровске ФСБ задержала шпионку, работавшую на украинскую разведку

По данным ведомства, шпионка вышла на контакт с ГУР Украины по добровольной инициативе. Она обязалась помогать в сборе информации о сотрудниках правоохранительных органах и военной инфраструктуре — в дальнейшем эти сведения планировалось использовать для подрыва безопасности России.