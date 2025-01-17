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В Хабаровске ФСБ задержала шпионку, работавшую на украинскую разведку

Злоумышленницу отправили в СИЗО.

Источник: ФСБ

В Хабаровске задержали местную жительницу, которая работала на украинскую разведку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

По данным ведомства, шпионка вышла на контакт с ГУР Украины по добровольной инициативе. Она обязалась помогать в сборе информации о сотрудниках правоохранительных органах и военной инфраструктуре — в дальнейшем эти сведения планировалось использовать для подрыва безопасности России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Его расследуют сотрудники УФСБ. Злоумышленница задержана и помещена в СИЗО.

Следственные мероприятия продолжаются.