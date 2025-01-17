Полиция Приморья по запросу Интерпола задержала гражданина Таджикистана

«Сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин Таджикистана, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере 2 150 000 сомони (более 19,5 млн рублей). Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул страну, преодолев свыше 6 тыс. км», — говорится в сообщении.