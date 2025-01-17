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Полиция Приморья по запросу Интерпола задержала гражданина Таджикистана

Его подозревают в мошенничестве почти на 20 млн рублей.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Артема в Приморском крае задержали 37-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого на родине в мошенничестве на 20 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, запрос на задержание пришел через Интерпол.

«Сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин Таджикистана, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере 2 150 000 сомони (более 19,5 млн рублей). Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул страну, преодолев свыше 6 тыс. км», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержан 37-летний иностранец. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор, решается вопрос о его экстрадиции в Республику Таджикистан.