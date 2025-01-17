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«Мы не датчане и не американцы»: В Гренландии жёстко ответили Трампу

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен опубликовала статью в газете The Washington Post, в которой категорически отвергла идею присоединения острова к США.

Источник: Life.ru

«Как чётко заявил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не датчане и не американцы», — написала она.

Тем не менее, министр подчеркнула, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, особенно в сфере природных ресурсов. В ближайшее время остров рассчитывает подписать новое соглашение с Вашингтоном, которое позволит привлечь дополнительные инвестиции в горнодобывающий сектор и связанную с ним инфраструктуру.

Напомним, что победивший на выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить принадлежащую Дании Гренландию к Штатам. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Гренландии сначала возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости.