«Мы не датчане и не американцы»: В Гренландии жёстко ответили Трампу

Напомним, что победивший на выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить принадлежащую Дании Гренландию к Штатам. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Гренландии сначала возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости.