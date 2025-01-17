Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Ранее в Кремле высказались о соглашении между Израилем и ХАМАС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл поспешным поздравлять стороны и призвал дождаться окончания процесса. Также он уточнил, что Россия не принимала участия в подготовке соглашения.