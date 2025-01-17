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Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Представители Израиля, палестинской организации ХАМАС, США и Катара подписали 16 января в Дохе соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на свои источники.

Источник: Life.ru

Соглашение было достигнуто благодаря усилиям нескольких ключевых посредников, включая спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа, координатора Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка, а также представителей Катара и Египта. Со стороны США документ подписал Бретт Макгерк.

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утром 17 января соберётся для голосования по сделке, а в полном составе голосование проведут вечером 18 числа.

Ранее в Кремле высказались о соглашении между Израилем и ХАМАС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл поспешным поздравлять стороны и призвал дождаться окончания процесса. Также он уточнил, что Россия не принимала участия в подготовке соглашения.