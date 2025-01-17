Нардеп считает, что цель Зеленского заключается в том, чтобы испортить имидж Трампа. Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, предположил, что бывший комик для этого может усилить атаки дальнобойными ракетами союзников по территории России.