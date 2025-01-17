Fox: 57% американцев недовольны итогами президентского срока Байдена

Как отмечает телеканал, показатель одобрения американцами деятельности Байдена оказался ниже, чем оценка работы 44-го президента США Барака Обамы (57%) и 42-го американского лидера Билла Клинтона (62%). Трамп также опередил Байдена в конце своего первого президентского срока — тогда 47% американцев положительно оценили результаты его работы. В то же время рейтинг Байдена, по данным Fox News, оказался выше, чем у 43-го президента Джорджа Буша — младшего (34%).