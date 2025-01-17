Михаил Котюков принял участие в заседании коллегии ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Он подчеркнул, что край со своей стороны продолжит реализацию региональной программы, направленной на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности: «Этой программой ежегодно в бюджете предусматривается более 1 млрд рублей. Она поддерживает все ключевые направления нашего с вами сотрудничества, в том числе и материально-техническое оснащение подразделений самыми современными средствами».