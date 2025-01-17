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Михаил Котюков принял участие в заседании коллегии ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялось расширенное заседание коллегии главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2024 год. В заседании принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Источник: Правительство Красноярского края

Перед началом заседании коллегии также состоялась церемония награждения. Главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Сергей Блинов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко и начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.

В своем вступительном слове на открытии коллегии глава региона поблагодарил весь личный состав полиции за достижение высоких показателей в обеспечении правопорядка, а также озвучил направления, которым необходимо уделить дополнительное внимание в совместной работе. Речь идет о преступлениях, совершаемых с использованием информационных технологий, незаконном обороте наркотиков, миграционной ситуации и вопросах организации дорожного движения.

Он подчеркнул, что край со своей стороны продолжит реализацию региональной программы, направленной на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности: «Этой программой ежегодно в бюджете предусматривается более 1 млрд рублей. Она поддерживает все ключевые направления нашего с вами сотрудничества, в том числе и материально-техническое оснащение подразделений самыми современными средствами».

Отметим, что в работу правоохранительных органов сегодня активно внедряется использование БПЛА, развивается система «Безопасный город», где наряду с привычными комплексами видеонаблюдения уже применяется программное обеспечение с алгоритмом интеллектуального поиска, сопоставления и идентификации видеоинформации. Также регионом оказываются дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям сотрудников МВД, а в территориях края открываются административно-жилые комплексы для участковых уполномоченных полиции.

«В рамках краевых постоянно действующих совещаний и комиссий мы ищем новые формы взаимодействия и сотрудничества. Как показывает практика, совместными усилиями нам многое удаётся сделать», — подчеркнул губернатор.