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WP: Нетаньяху обещал возобновить операцию в Газе после первого этапа сделки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в надежде сохранить правительственную коалицию пообещал своим ультраправым партнерам, что военная операция в секторе Газа может возобновиться после завершения первого этапа сделки. Об заявили источники американской газеты The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

В статье указано, что эти слова прозвучали после информации о согласовании и официальном подписании с палестинским движением «Хамас» сделки о прекращении огня в анклаве и обмене заложниками. Это вызвало критику со стороны партнеров по коалиции — министра финансов Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, пригрозивших покинуть правительство.

О соглашении между Израилем и «Хамасом» сообщил 15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани. На первом, 42-дневном этапе ЦАХАЛ начнет вывод войск из анклава, «Хамас» освободит 33 заложников. В рамках второго этапа намечено освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет войска и освободит более тысячи заключенных. На третьем этапе стороны проведут обмен телами погибших, в Газе начнутся восстановительные работы.