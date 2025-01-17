WP: Нетаньяху обещал возобновить операцию в Газе после первого этапа сделки

В статье указано, что эти слова прозвучали после информации о согласовании и официальном подписании с палестинским движением «Хамас» сделки о прекращении огня в анклаве и обмене заложниками. Это вызвало критику со стороны партнеров по коалиции — министра финансов Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, пригрозивших покинуть правительство.