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Пушков предрёк Трампу борьбу за «душу Америки»

Руководитель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу предстоит сложная задача — завоевать Голливуд, представляющий собой «душу Америки». Об этом сенатор написал в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что Голливуд играет ключевую роль в формировании современного американского менталитета, и Трамп понимает это.

«Борьба за душу Америки», как сказал сам Трамп, будет серьёзной", — отметил Пушков.

Также он добавил, что намерение Трампа назначить Сталлоне, Гибсона и Войта специальными представителями перевернёт привычный для Голливуда порядок, погрязшего в эксцессах и безнаказанности.

«Ни один из трёх посланников Трампа не фигурирует в известных списках рэпера Пи Дидди и не участвовал в его вечеринках. Все они — убеждённые консерваторы, верящие в бинарность полов», — подчеркнул Пушков.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп объявил о назначении звёзд кино Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона в качестве своих спецпосланников в Голливуде. Трамп выразил гордость этим решением, заявив, что актёры помогут восстановить индустрию.