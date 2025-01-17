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WP: власти Гренландии высказались против присоединения к США

Гренландия принадлежит её народу, и остров не намерен становиться частью Соединённых Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Власти Гренландии выразили свою позицию против идеи присоединения к США, которое стало обсуждаемым после заявлений избранного президента Дональда Трампа.

Как отмечает министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен в статье для The Washington Post, премьер-министр региона чётко подчеркнул, что Гренландия принадлежит её народу, и остров не намерен становиться частью Соединённых Штатов.

Натаниэльсен уточнила, что хотя Гренландия открыта для углубления экономического сотрудничества с США, это не должно включать в себя поглощение территории. Вместо этого, подобное сотрудничество должно принести выгоду обеим сторонам, не затрагивая политическую независимость Гренландии.

Ранее Пеле Броберг, бывший министр иностранных дел Гренландии, сообщил, что 75% населения острова поддерживают идею независимости от Дании.