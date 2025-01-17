WP: власти Гренландии высказались против присоединения к США

Власти Гренландии выразили свою позицию против идеи присоединения к США, которое стало обсуждаемым после заявлений избранного президента Дональда Трампа.
Как отмечает министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен в статье для The Washington Post, премьер-министр региона чётко подчеркнул, что Гренландия принадлежит её народу, и остров не намерен становиться частью Соединённых Штатов.
Натаниэльсен уточнила, что хотя Гренландия открыта для углубления экономического сотрудничества с США, это не должно включать в себя поглощение территории. Вместо этого, подобное сотрудничество должно принести выгоду обеим сторонам, не затрагивая политическую независимость Гренландии.
Ранее Пеле Броберг, бывший министр иностранных дел Гренландии, сообщил, что 75% населения острова поддерживают идею независимости от Дании.