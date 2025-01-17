WP: власти Гренландии высказались против присоединения к США

Натаниэльсен уточнила, что хотя Гренландия открыта для углубления экономического сотрудничества с США, это не должно включать в себя поглощение территории. Вместо этого, подобное сотрудничество должно принести выгоду обеим сторонам, не затрагивая политическую независимость Гренландии.