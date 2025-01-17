Пушков: Трампу предстоит серьезная борьба за душу Америки — Голливуд

По мнению Пушкова, шаг Трампа вызовет резкую реакцию в Голливуде, который привык к эксцентричным поступкам и безнаказанности. Важно также, что все трое назначенных Трампом представителей — консерваторы, не имеющие отношения к известным кругам рэпера Diddy и его развлекательным мероприятиям. Мел Гибсон, в частности, стал жертвой негласной травли за свои нестандартные взгляды.