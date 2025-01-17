Пушков: Трампу предстоит серьезная борьба за душу Америки — Голливуд

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит важная «битва за душу Америки», имея в виду влияние Голливуда на общественные ценности.
Ранее Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что назначил Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде.
Пушков отметил, что Голливуд играет ключевую роль в формировании современных американских ценностей, и Трамп осознает значимость этой сферы. Он подчеркнул, что борьба за «душу Америки» будет серьёзным вызовом.
По мнению Пушкова, шаг Трампа вызовет резкую реакцию в Голливуде, который привык к эксцентричным поступкам и безнаказанности. Важно также, что все трое назначенных Трампом представителей — консерваторы, не имеющие отношения к известным кругам рэпера Diddy и его развлекательным мероприятиям. Мел Гибсон, в частности, стал жертвой негласной травли за свои нестандартные взгляды.