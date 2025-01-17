Министр Гренландии: остров не хочет быть частью США, но готов к деловой сделке

О планах контролировать Гренландию господин Трамп заявлял с конца 2024 года. Он называл это вопросом «национальной безопасности и свободы во всем мире» и не стал обещать неприменения для этого военной силы. Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что вопрос о независимости острова должны решать только его жители. Politico написало, что, по мнению Трампа, нефтегазовые месторождения Гренландии могут быть выгодны для американского бизнеса.