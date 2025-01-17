Jerusalem Post: офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по Газе

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.