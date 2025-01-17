В министерствах Омской области увеличат число чиновников

В то же время количество госслужащих сократится в нескольких министерствах. Например, в министерстве здравоохранения число работников уменьшится с 100 до 99, в министерстве имущественных отношений — с 74 до 72, в министерстве природных ресурсов — с 52 до 51. Аналогичные изменения затронут министерство цифрового развития (с 21 до 19), министерство внутренней политики (с 55 до 54), министерство строительства (с 79 до 78), министерство транспорта (с 60 до 58), министерство труда (с 222 до 220), министерство финансов (со 128 до 126). В министерстве экономического развития ожидается самое значительное сокращение — с 128 до 112 сотрудников.