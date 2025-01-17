В министерствах Омской области увеличат число чиновников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, который изменяет численность сотрудников в различных министерствах. Этот шаг затронет как сокращение, так и увеличение штатов в отдельных государственных структурах. В итоге с формированием двух новых министерств общее количество чиновников в регионе немного вырастет.
Новое министерство промышленности и торговли получит 48 должностей, что больше, чем предусмотренные на сегодня 40 мест в действующем министерстве. Также планируется создание министерства науки, высшего образования и научно-технического развития, которое будет укомплектовано 26 сотрудниками.
В то же время количество госслужащих сократится в нескольких министерствах. Например, в министерстве здравоохранения число работников уменьшится с 100 до 99, в министерстве имущественных отношений — с 74 до 72, в министерстве природных ресурсов — с 52 до 51. Аналогичные изменения затронут министерство цифрового развития (с 21 до 19), министерство внутренней политики (с 55 до 54), министерство строительства (с 79 до 78), министерство транспорта (с 60 до 58), министерство труда (с 222 до 220), министерство финансов (со 128 до 126). В министерстве экономического развития ожидается самое значительное сокращение — с 128 до 112 сотрудников.