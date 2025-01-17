Полиция возбудила дело после высказываний Федорищева о «Крыльях Советов»

Позже губернатор также подготовил и передал заявление в региональную прокуратуру и полицию, в котором попросил провести проверку по ситуации с «Крыльями Советов» по статьям 201 (злоупотребление полномочиями), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса. Помимо проблемы в судействе, губернатор указал на факты, которые свидетельствуют о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур.