Полиция возбудила дело после высказываний Федорищева о «Крыльях Советов»

САМАРА, 17 янв — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который сообщал, что футбольный клуб «Крылья Советов» должен 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос агентства.
В региональном главке МВД уточнили, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению, поэтому подробности дела не привели.
Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. После этого Российский футбольный союз (РФС) провел проверку матчей футбольного клуба за два последних года. По словам председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, анализ будет представлен правоохранительным органам.
Позже губернатор также подготовил и передал заявление в региональную прокуратуру и полицию, в котором попросил провести проверку по ситуации с «Крыльями Советов» по статьям 201 (злоупотребление полномочиями), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса. Помимо проблемы в судействе, губернатор указал на факты, которые свидетельствуют о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур.
Полиция сообщала, что организовала проверку по заявлению главы Самарской области.