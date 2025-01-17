Президент назначил судей в Омской области

В четверг, 16 января, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей, который включает утверждение на пост двух судей в Омской области. Указ опубликовали на портале правовой информации.
Надежда Погребная назначена судьей Омского областного суда. Ранее, начиная с мая 2017 года, она работала в Куйбышевском районном суде Омска. Также Мария Писарчук получила должность судьи Москаленского районного суда Омской области.
Стоит отметить, что обе кандидатуры были предварительно одобрены Квалификационной коллегией судей Омской области на заседании в августе 2024 года.
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