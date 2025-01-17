Текслер поздравил южноуральцев с 91-летием Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей с 91-летием со дня образования Челябинской области. Он отметил, что судьба региона неразрывно связана с историей страны и Южный Урал был и остаётся опорным краем державы.
«В год 80-летия Победы мы с особым чувством вспоминаем героев Великой Отечественной войны, дошедших от Южного Урала до покорённого Берлина, чтим память погибших, отдаём дань уважения труженикам легендарного Танкограда, Магнитки, Златоуста, Миасса, других наших городов, всем, кто внёс вклад в разгром фашизма», — подчеркнул глава региона.
По его словам, регион остаётся одним из самых привлекательных в стране для жизни и работы.
«Челябинская область отличается особым отношением к людям, стремлением обеспечить комфортные условия во всём, начиная от городской среды и заканчивая налоговым режимом. Важно сохранить этот созидательный настрой на долгие десятилетия», — сказал Текслер.
Напомним, Челябинская область была образована 17 января 1934 года из южных районов Уральской области.