Текслер поздравил южноуральцев с 91-летием Челябинской области

«В год 80-летия Победы мы с особым чувством вспоминаем героев Великой Отечественной войны, дошедших от Южного Урала до покорённого Берлина, чтим память погибших, отдаём дань уважения труженикам легендарного Танкограда, Магнитки, Златоуста, Миасса, других наших городов, всем, кто внёс вклад в разгром фашизма», — подчеркнул глава региона.