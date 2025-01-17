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В Челябинской области выберут лучших глав городских и сельских поселений: им выпишут премию

В Челябинской области выберут лучших глав городских и сельских поселений — им выпишут премию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Целями конкурса заявлено «выявление и поддержка глав городских и сельских поселений, достигших высоких результатов в развитии местного самоуправления; стимулирование к повышению профессионализма, служебной и деловой активности глав поселений; формирование положительного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления».

Победителей определят до 30 марта 2025 года. Занявшим первое место выпишут денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей, второе — 65 тыс., третье — 55 тыс. рублей.

Конкурсную комиссию возглавит вице-губернатор Роман Воллерт.

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