В Челябинской области выберут лучших глав городских и сельских поселений: им выпишут премию

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Целями конкурса заявлено «выявление и поддержка глав городских и сельских поселений, достигших высоких результатов в развитии местного самоуправления; стимулирование к повышению профессионализма, служебной и деловой активности глав поселений; формирование положительного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления».
Победителей определят до 30 марта 2025 года. Занявшим первое место выпишут денежное вознаграждение в размере 80 тыс. рублей, второе — 65 тыс., третье — 55 тыс. рублей.
Конкурсную комиссию возглавит вице-губернатор Роман Воллерт.