В Челябинской области выберут лучших глав городских и сельских поселений: им выпишут премию

Целями конкурса заявлено «выявление и поддержка глав городских и сельских поселений, достигших высоких результатов в развитии местного самоуправления; стимулирование к повышению профессионализма, служебной и деловой активности глав поселений; формирование положительного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления».