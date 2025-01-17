МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси

В сообщении сказано, что с 20 января 2025 года органы внутренних дел, внутренние войска будут переведены на усиленный вариант службы. Подчеркивается, что все избирательные участки в стране были обследованы, оборудованы кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения. Кроме того, они будут взяты под круглосуточную охрану.