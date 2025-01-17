МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что с 20 января 2025 года органы внутренних дел, внутренние войска будут переведены на усиленный вариант службы. Подчеркивается, что все избирательные участки в стране были обследованы, оборудованы кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения. Кроме того, они будут взяты под круглосуточную охрану.
Также говорится, что в период голосования сотрудникам милиции будут оказывать содействие добровольные дружины, ветераны ОВД, курсанты ведомственных учреждений образования. Подчеркивается, что для мгновенного реагирования на любые вызовы в ГУВД развернут оперативно-ситуационный штаб, а также задействуется ресурс Центра мониторинга общественной безопасности.
— Уверен, что минская милиция обеспечит безопасность во время проведения выборов президента Республики Беларусь, — подчеркнул глава МВД.
Ранее мы писали, что тревожные кнопки и видеокамеры будут на избирательных участках.
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