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МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси

МВД Беларуси сказало, что все избирательные участки будут взяты под круглосуточную охрану.

Источник: Комсомольская правда

МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что с 20 января 2025 года органы внутренних дел, внутренние войска будут переведены на усиленный вариант службы. Подчеркивается, что все избирательные участки в стране были обследованы, оборудованы кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения. Кроме того, они будут взяты под круглосуточную охрану.

Также говорится, что в период голосования сотрудникам милиции будут оказывать содействие добровольные дружины, ветераны ОВД, курсанты ведомственных учреждений образования. Подчеркивается, что для мгновенного реагирования на любые вызовы в ГУВД развернут оперативно-ситуационный штаб, а также задействуется ресурс Центра мониторинга общественной безопасности.

— Уверен, что минская милиция обеспечит безопасность во время проведения выборов президента Республики Беларусь, — подчеркнул глава МВД.

Ранее мы писали, что тревожные кнопки и видеокамеры будут на избирательных участках.

Тем временем Минобороны заявило об угрозах на границе с Беларусью перед выборами президента.

Кроме того, Совбез сообщил, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.

А еще ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней.