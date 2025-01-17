Кубанские IТ-специалисты могут получить отсрочку от армии

Сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие российское гражданство и высшее образование по специальности, включенной в специальный перечень, имеют право на отсрочку от призыва. Ее также могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые проработали в них не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Важно, чтобы организация получила аккредитацию до 9 февраля 2025 года. Требования к стажу не распространяются на молодых специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания учебного заведения.