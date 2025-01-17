Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США

МИД РФ 14 сентября 2023 года объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ.