Суд оставил в силе приговор информатору госдепа США

НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, который осужден почти на пять лет по статье о сотрудничестве с иностранным государство, сообщила РИА Новости представитель суда.
Приморский краевой суд 1 ноября признал Шонова виновным по статье 275.1 УК РФ в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства. Ему назначено 4 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима и штраф в размере миллиона рублей, а также ограничение свободы на срок один год четыре месяца. У осужденного конфискованы более 400 тысяч рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления, отмечал суд. Защита Шонова обжаловала приговор.
«Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменения», — сообщила представитель суда.
МИД РФ 14 сентября 2023 года объявил персонами нон грата первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По данным МИД, американские дипломаты поддерживали связь с информатором США Робертом Шоновым. Как сообщала ФСБ России, экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов с сентября 2022 года и до задержания за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина и Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ.
Впоследствии в ФСБ сообщали, что работники посольства США убеждали информатора, что российские спецслужбы его не раскроют, а затем бросили на произвол судьбы.