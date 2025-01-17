В Башкирии примут закон о постоянных рейдах на заповедных землях

Изменения касаются системы государственного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Законопроект устанавливает возможность проведения постоянных рейдов.
«Это важно, поскольку многие заповедные территории обширны и труднодоступны. Чтобы их контролировать, требуется время и зачастую многодневное присутствие», — отметил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
В настоящее время региональное законодательство не разрешает проводить длительные проверки. Между тем эксперты настаивают на том, что для охраны заповедников, заказников и национальных парков необходим регулярный надзор.
«С принятием закона инспекторы смогут в любое время отправляться в рейды, чтобы следить за порядком, предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного режима. Они смогут беспрепятственно проверять документы и транспортные средства. У инспекторов будет больше полномочий, а экологический контроль в республике станет эффективнее», — подытожил Константин Толкачев.