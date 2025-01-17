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Великобритания может разместить на Украине военные базы. Военная операция, день 1059-й

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Песчаное к юго-западу от Красноармейска, сообщил украинский аналитический ресурс Deep State. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Киев намерен сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:21 Украина намерена сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

8:16 Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Песчаное к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

8:13 Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.

8:10.

8:04 Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1059-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.