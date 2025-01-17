Великобритания может разместить на Украине военные базы. Военная операция, день 1059-й

8:21 Украина намерена сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
8:16 Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Песчаное к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).
8:13 Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.
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8:04 Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1059-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.