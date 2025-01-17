Главные новости 17 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 января 2025 года.
Великобритания рассмотрит возможность размещения военных баз на Украине
Великобритания планирует развернуть на украинской территории военные базы. Такую возможность предоставляет декларация о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, которую заключили страны. Соглашение также разрешает военным кораблям сторон заходить в порты друг друга.
Офис Нетаньяху подтвердил официальное подписание сделки с ХАМАС
Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Договор заключили представители Израиля, ХАМАС, США и Катара. С первого дня перемирия в Газу увеличат поставки гуманитарной помощи для палестинцев.
Небензя раскрыл, кто стоит за атакой на «Турецкий поток»
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть основания полагать, что удар ВСУ по компрессорной станции «Турецкого потока» в Анапе 11 января был совершен по наводке США и Великобритании. Он добавил, что именно эти две страны препятствуют старту расследования по делу о взрывах «Северных потоков».
Умер американский режиссер Дэвид Линч
В США на 79 году жизни скончался режиссер, лауреат премии «Оскар» Дэвид Линч. В августе 2024 года он сообщил, что страдает от эмфиземы легких. Среди самых известных работ режиссера: сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и другие.
Очередной запуск ракеты Starship Илона Маска завершился крушением
Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship с космодрома в Техасе компанией Илона Маска прошел неудачно. Ракета разрушилась. Предположительной причиной аварии миллиардер назвал утечку кислорода или топлива, из-за чего произошли аномалии. Следующий запуск корабля запланирован на ближайшие месяцы.