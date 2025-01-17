Главные новости 17 января 2025 года

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть основания полагать, что удар ВСУ по компрессорной станции «Турецкого потока» в Анапе 11 января был совершен по наводке США и Великобритании. Он добавил, что именно эти две страны препятствуют старту расследования по делу о взрывах «Северных потоков».