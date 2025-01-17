В Ташкенте провели узбекско-китайский бизнес-форум — подробности

Участников проинформировали о созданных в Узбекистане условиях для ведения бизнеса, защите прав и интересов предпринимателей, а также важных аспектах инвестиционного и промышленного потенциала страны. С узбекской стороны озвучена готовность к всесторонней поддержке предпринимателей в реализации и дальнейшей эксплуатации инвестиционных проектов.