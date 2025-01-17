В Ташкенте провели узбекско-китайский бизнес-форум — подробности

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КНР Юй Цзюнь, руководители профильных ведомств и более 400 представителей бизнеса из Узбекистана и Китая.
Как отметили в ведомстве, Китай является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Узбекистана. Форум в свою очередь стал очередным шагом к укреплению связей между бизнес-сообществами, выработке новых проектов, и, в целом, развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
В своих выступлениях спикеры отметили расширяющиеся масштабы узбекско-китайского сотрудничества в последние годы. Так, по итогам 2024 года объем китайских инвестиций в Узбекистан превысил $10 млрд, а объем товарооборота составил $13,1 млрд.
По информации МИПТ, сегодня в республике действуют 3 357 предприятий с участием китайского капитала. В регионах Узбекистана реализуются проекты в сферах энергетики, легкой промышленности, инфраструктурного развития, производства продуктов питания, проведения геологоразведочных работ и других направлениях с участием китайских компаний.
Участников проинформировали о созданных в Узбекистане условиях для ведения бизнеса, защите прав и интересов предпринимателей, а также важных аспектах инвестиционного и промышленного потенциала страны. С узбекской стороны озвучена готовность к всесторонней поддержке предпринимателей в реализации и дальнейшей эксплуатации инвестиционных проектов.
В рамках форума были проведены презентации инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, а также организованы встречи в форматах B2B и B2G. Участники получили возможность установить новые деловые контакты, обсудить перспективные проекты и заключить взаимовыгодные соглашения.
В завершение форума был организован открытый диалог с предпринимателями, в ходе которого иностранным участникам рассказали об организации и ведении предпринимательской деятельности в Узбекистане.