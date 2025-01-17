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Казахстан направит наблюдателей на выборы президента Республики Беларусь

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. 17 января ЦИК Казахстан оповестил общественность о том, что казахстанские наблюдатели примут участие в работе выборов президента Беларуси. Центризбирком опубликовал список из семи наблюдателей от Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Наблюдать за выборами 26 января 2025 года будут:

  1. Абдиров Нурлан Мажитович.
  2. Аманали Асем Нуржановна.
  3. Бабашев Марлен Ерболович.
  4. Жүсипов Нурлыбек Мейирханович.
  5. Иргалиева Айгерим Амангельдиновна.
  6. Кабиева Дамегуль Набиевна.
  7. Шаканов Самат Казбекович.