Казахстан направит наблюдателей на выборы президента Республики Беларусь

Наблюдать за выборами 26 января 2025 года будут:
- Абдиров Нурлан Мажитович.
- Аманали Асем Нуржановна.
- Бабашев Марлен Ерболович.
- Жүсипов Нурлыбек Мейирханович.
- Иргалиева Айгерим Амангельдиновна.
- Кабиева Дамегуль Набиевна.
- Шаканов Самат Казбекович.
АСТАНА, 17 янв — Sputnik. 17 января ЦИК Казахстан оповестил общественность о том, что казахстанские наблюдатели примут участие в работе выборов президента Беларуси. Центризбирком опубликовал список из семи наблюдателей от Казахстана.
Наблюдать за выборами 26 января 2025 года будут: