Центр общественного наблюдения за выборами начнет работу 21 января

«Работа центра выстроена таким образом, чтобы на каждом участке работал наш национальный наблюдатель. Это человек с необходимым уровнем подготовки, который четко понимает свои обязанности и ту ответственность, которая на него возложена. Национальные наблюдатели знают все основные законодательные аспекты организации работы комиссий, порядок голосования и наблюдения. О ходе голосования, возможных проблемных вопросах наблюдатели будут оперативно информировать центр. Такая форма работы позволяет не только иметь объективную информацию с участков, но и исключает возможность искажения данных», — рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов.