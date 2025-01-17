Центр общественного наблюдения за выборами начнет работу 21 января

Представители крупнейших общественных объединений, политических партий страны вновь объединяют усилия для совместной работы по наблюдению за ходом голосования. Начиная с первого дня досрочного голосования начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами, где будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования и возможных внештатных ситуациях.
Общественными объединениями, политическим партиями уже выдвинуто порядка 30 тыс. наблюдателей. Они аккредитованы практически на всех участках в каждом регионе Беларуси. К слову, процесс аккредитации национальных наблюдателей продлится до 20 января.
«Работа центра выстроена таким образом, чтобы на каждом участке работал наш национальный наблюдатель. Это человек с необходимым уровнем подготовки, который четко понимает свои обязанности и ту ответственность, которая на него возложена. Национальные наблюдатели знают все основные законодательные аспекты организации работы комиссий, порядок голосования и наблюдения. О ходе голосования, возможных проблемных вопросах наблюдатели будут оперативно информировать центр. Такая форма работы позволяет не только иметь объективную информацию с участков, но и исключает возможность искажения данных», — рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов.
В свою очередь в оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках.
Также с первого дня досрочного голосования для избирателей в центре будет организована работа телефонной горячей линии. Каждый желающий может задать свой вопрос о ходе электоральной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации на участке, внести предложения по номеру +375 (17) 371−07−76. Время работы горячей линии: в период досрочного голосования (вторник — суббота) с 12.00 до 19.00, в основной день голосования (воскресенье) — с 8.00 до 20.00. Каждое обращение будет детально отработано.