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Бочаров провел заседание инвесткомитета Волгоградской области

Сегодня, 17 января, Андрей Бочаров провел заседание инвестиционного комитета Волгоградской области по вопросам реализации инвестпроектов для социально-экономического развития региона.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, были обсуждены вопросы по инвестициям в промышленности, энергетике, АПК, дорожно-транспортной сфере и туризме.

По итогам заседания было принято решение о выработке дополнительных мер поддержки приоритетных проектов по данным направлениям.

Напомним, в сентябре прошлого года система обратной связи для инвесторов. Также им стала доступна комплексная поддержка по принципу «одного окна», которую предоставляет Агентство инвестиционного развития.