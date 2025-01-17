Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев

В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ранее американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги«(“Укрзализныця”) по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала, что во время его визита два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них “поезд-призрак”.