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Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году.

Источник: © РИА Новости

Байден поделился подробностями своего визита на Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая «не контролируется силами США».

Байден заявил, что не думал, что РФ может попробовать «свести счеты с американским президентом».

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», — заявил он.

Поэтому, по его словам, во время 10-часовой поездки на поезде на Украину его сопровождали «лучшие люди».

В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ранее американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги«(“Укрзализныця”) по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала, что во время его визита два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них “поезд-призрак”.

Байден Джо