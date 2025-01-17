Число избирателей в Нижнем Новгороде снова превысит 1 млн после расширения

В Нижнем Новгороде количество избирателей также уменьшилось — на 6,46 тысячи человек (-0,65%) и теперь составляет 982,32 тысячи. Однако в 2025 году этот показатель вновь превысит 1 миллион за счет объединения с Кстовским округом. Нижегородская столица опустилась ниже этой отметки еще в 2022 году.