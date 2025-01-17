Захарова: самолеты РФ могли бы помочь тушить пожары в США

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. США были намерены приобрести у России десять самолетов-амфибий Бе-200, которые используются для тушения лесных пожаров и могли бы помочь в борьбе с этим бедствием в Калифорнии, но Украина заблокировала данную сделку, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Telegram-канале дипломат привела публикации из журнала «Эксперт», в которых говорится, что в 2017—2019 годах Россия и США пытались заключить контракт на поставку 10 самолетов, но в 2019 году Вашингтон решил закупать версию самолета с украинскими двигателями. Украинская сторона отказалась от проведения раздельной процедуры сертификации, и контракт в итоге так и не был исполнен, отметили в издании.
«Мало того что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям, — отметила Захарова. — Все примерно так же, как и в 2011 году, когда Москва предупреждала Вашингтон о братьях Царнаевых, их связях с вооруженными исламистскими группировками и радикальных взглядах, а американские спецслужбы от этой информации, по сути, отмахнулись, проведя лишь формальную проверку. Спустя два года террористы организовали взрывы на финише Бостонского марафона».
По тому же сценарию, отметила Захарова, развивалась история вокруг поставки из России аппаратов ИВЛ «Авента-М» в едва ли не самый сложный период пандемии. «Все завершилось тем, что оборудование было утилизировано в США “в целях предосторожности”. Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”», — констатировала официальный представитель МИД РФ.