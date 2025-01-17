«Мало того что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям, — отметила Захарова. — Все примерно так же, как и в 2011 году, когда Москва предупреждала Вашингтон о братьях Царнаевых, их связях с вооруженными исламистскими группировками и радикальных взглядах, а американские спецслужбы от этой информации, по сути, отмахнулись, проведя лишь формальную проверку. Спустя два года террористы организовали взрывы на финише Бостонского марафона».