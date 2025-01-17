Fox: ФБР закрыло отдел по разнообразию перед инаугурацией Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США закрыло управление по разнообразию и инклюзивности в преддверии возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«В последние недели ФБР приняло меры по закрытию управления по разнообразию, равенству и инклюзивности (Diversity, Equity and Inclusion Office, DEI Office) к декабрю 2024 года», — заявили телеканалу в ФБР. Страница отдела на сайте бюро, как убедился корреспондент ТАСС, к настоящему моменту удалена.
Причины такого решения не уточняются, однако Fox News предполагает, что это произошло в связи со скорой инаугурацией Трампа, которая состоится 20 января, и резкой критикой отдела разнообразия со стороны его однопартийцев. Так сенатор Марша Блэкбёрн (от штата Теннесси) в начале января направила письмо директору ФБР Кристоферу Рею, в котором раскритиковала «радикальную» деятельность управления, которая, по ее мнению, создала угрозу для американцев.
«Проще говоря, ваша сосредоточенность на радикально-левых инициативах по разнообразию, равенству и инклюзивности в ФБР, поставила под угрозу национальную безопасность и жизни американцев», — написала она, утверждая, что инциденты, подобные теракту в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, происходят из-за того, что ФБР отдает приоритет разнообразию, а не компетентности своих сотрудников.
На закрытие отреагировал и сам Трамп, «Мы требуем, чтобы ФБР сохранило все записи, документы и информацию закрывшегося управления по DEI. Его вообще не следовало открывать, но раз уж оно было открыто, то его стоило закрыть уже давно. Почему они закрываются за день до инаугурации новой администрации? Причина — коррупция!», — написал избранный президент США в социальной сети Truth Social.