Fox: ФБР закрыло отдел по разнообразию перед инаугурацией Трампа

На закрытие отреагировал и сам Трамп, «Мы требуем, чтобы ФБР сохранило все записи, документы и информацию закрывшегося управления по DEI. Его вообще не следовало открывать, но раз уж оно было открыто, то его стоило закрыть уже давно. Почему они закрываются за день до инаугурации новой администрации? Причина — коррупция!», — написал избранный президент США в социальной сети Truth Social.