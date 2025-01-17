Министр образования Эстонии призвала упразднить институт «негров»

В Эстонии, а также в соседней Латвии после обретения ими независимости в 1991 году гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в этих республиках до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и ответить на нем на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве. В последние годы Эстония неоднократно подвергалась критике за большое число «неграждан». На местном сленге эту категорию жителей в республике называют «неграми», намекая на дискриминационный характер закона о гражданстве.