Президент Ирана Пезешкиан прилетел в Москву для встречи с Путиным

Иранского лидера встретила российская делегация, которую возглавил министр энергетики Сергей Цивилёв. Также в неё вошли замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола внешнеполитического ведомства Игорь Богдашев.
В ходе встречи Путина и Пезешкиана будет заключён Договор о комплексном стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном. В этом документе отражены все аспекты сотрудничества между двумя странами. Он будет способствовать укреплению отношений в различных областях, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность и многие другие.
Эта встреча Путина с Пезешкианом, избранным 28 июля 2024 года, станет третьей по счёту. Впервые главы государств обсудили актуальные вопросы с глазу на глаз 11 октября 2024 года в Ашхабаде, а спустя несколько дней политики пересеклись вновь на саммите БРИКС в Казани.